Calciomercato Milan Futuro, Longo rivela: «Kirovski pronto ad intervenire, rinforzerà questi reparti»

Calciomercato Milan Futuro, Daniele Longo, noto esperto di mercato, ha parlato delle prossime mosse di Kirovski a gennaio

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo ha dato questo aggiornamento sul calciomercato del Milan Futuro a gennaio. Le parole:

PAROLE – «Secondo quanto appreso, Kirovski ha ricevuto il via libera della proprietà per intervenire in maniera decisa sul mercato per rinforzare la rosa del Milan Futuro con almeno 3/4 acquisti. Vuole regalare a Bonera un difensore centrale, due esterni offensivi e un attaccante».