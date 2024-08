Calciomercato Milan Futuro, Kirovski FIUTA il colpo in difesa: OSSERVATO un difensore di 32 anni. Ecco di chi si tratta

Lavora anche il Milan Futuro per dare a mister Bonera la squadra più completa possibile in vista della nuova stagione in Serie C. Kirovski avrebbe messo nel mirino il difensore classe 1992 Marcello Possenti.

Il giocatore non rientra nei piani del Renate e, secondo quanto riportato da TMW, ci sarebbe anche l’interesse del Carpi e della Virtus Verona. Le prossime settimane saranno decisive per capire il futuro del difensore che aggiungerebbe esperienza ai rossoneri.