Calciomercato Milan, conferme su Fofana: assalto tentato ma… Cosa è successo

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sul forte pressing del Galatasaray su Fofana: no secco del francese

Mentre il calciomercato entra nella sua fase più calda, emerge un retroscena che conferma quanto il gruppo di Massimiliano Allegri sia solido e focalizzato sull’obiettivo Champions. Youssouf Fofana, perno insostituibile del centrocampo rossonero, ha respinto un assalto pesantissimo proveniente dalla Turchia.

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, il Galatasaray ha tentato il colpaccio circa dieci giorni fa, mettendo sul piatto cifre che avrebbero potuto far vacillare chiunque.

Calciomercato Milan, il retroscena: «No ai milioni di Istanbul»

Il tentativo dei campioni di Turchia è stato concreto e ambizioso, ma si è scontrato con la volontà ferrea del francese:

L’offerta monstre: Il Galatasaray era intenzionato a proporre una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro , bonus inclusi, per strappare Fofana al Milan. Una proposta che avrebbe garantito al club una plusvalenza immediata.

Il Galatasaray era intenzionato a proporre una cifra tra i , bonus inclusi, per strappare Fofana al Milan. Una proposta che avrebbe garantito al club una plusvalenza immediata. Il rifiuto del giocatore: Nonostante l’importanza economica dell’offerta, Fofana ha detto di no. Il centrocampista non era convinto della destinazione e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di lasciare il progetto rossonero nel bel mezzo della stagione 2026.

Nonostante l’importanza economica dell’offerta, Fofana ha detto di no. Il centrocampista non era convinto della destinazione e, soprattutto, non ha alcuna intenzione di lasciare il progetto rossonero nel bel mezzo della stagione 2026. Dialoghi interrotti: Davanti alla mancanza di gradimento del calciatore, i contatti tra i due club si sono interrotti istantaneamente, blindando la permanenza di Youssouf a Milanello.

La centralità di Fofana nel Milan 2026

Per Allegri, il “no” di Fofana è una notizia preziosa tanto quanto un nuovo acquisto. In un centrocampo che ha appena ritrovato l’equilibrio grazie agli inserimenti di Ricci e Jashari, la fisicità e l’intelligenza tattica del francese restano le fondamenta su cui poggia l’intera fase difensiva. Perdere un titolare di questo calibro a gennaio sarebbe stato un rischio altissimo per la rincorsa al secondo posto.