Calciomercato Milan Femminile: cessione in vista per Kamila Dubcova? Lo scenario

Addio in vista? Filtrano le prime voci sui movimenti del Milan Femminile per il calciomercato di gennaio. In tal senso possibile cessione per Kamila Dubcova:

secondo quanto riportato da Luca Maninetti la centrocampista ceca potrebbe lasciare le rossonere nella sessione invernale con un futuro all’estero. Difficile infatti la permanenza in Italia.