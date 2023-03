Calciomercato Milan, Elye Wahi: ecco le cifre per l’attaccante. I club francesi puntano su di lui e non vanno al risparmio

Il Milan a caccia di talenti e guarda anche in Francia. Come riporta Tuttomercatoweb.com, uno degli obiettivi dei rossoneri è Elye Wahi, attaccante, classe 2003, in forza al Montepellier.

Nessuna mossa per ora, ma la concorrenza per il giocatore è accesa. Il Rennes ha puntato il giocatore e soprattutto altri club francesi sarebbero disposti a cacciare 20 milioni.