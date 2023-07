Ekitike Milan: il PSG fissa il prezzo per il giocatore! Le cifre. Le intenzioni del club francese sono quelle di vendere l’attaccante

Il PSG ha messo sul mercato Hugo Ekitike, giocatore classe 2002 che nell’ultima stagione nella capitale francese non ha trovato molto spazio. Per questo motivo, il club ha deciso di venderlo.

Secondo quanto riportato da Le Parisien, il PSG ha anche fissato il prezzo per il giocatore, obiettivo di mercato del Milan e non solo: 20 milioni per l’attaccante.