Calciomercato Milan: ecco a quanto ammonta la valutazione di Chiesa

Calciomercato Milan: Luca Marchetti ha rivelato la valutazione data da Commisso al cartellino di Federico Chiesa, obiettivo dei rossoneri

Calciomercato Milan: intervistato da Radio TMW, Luca Marchetti, esperto di calciomercato, ha rivelato la valutazione che Rocco Commisso (patron della Fiorentina) da al cartellino di Federico Chiesa. Ecco le sue parole:

«La Fiorentina ha pretese molto alte per Federico Chiesa. Se la richiesta del club di Commisso resta intorno ai 60/70 milioni di euro, per qualunque squadra italiana sarà difficile acquistarlo. In questo momento penso sia molto complicato vederlo in una big italian, proprio per via del cartellino del giocatore».