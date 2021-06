Calciomercato Milan: è braccio di ferro con Cellino per un giocatore

Calciomercato Milan: è braccio di ferro con Cellino, presidente del Brescia. Il Diavolo non ha ancora trovato l’accordo per…

Milan al lavoro per Tonali: si riparte da zero. Al momento non è stata ancora trovata la quadratura giusta con il Brescia per il playmaker classe 2000: i termini del riscatto sono scaduti ieri.

Cellino, come riferisce la Gazzetta dello Sport, si lamenterebbe del fatto che solo a lui venga chiesto lo sconto e vorrebbe inserire nell’affare anche Lorenzo Colombo, attaccante rientrato dal prestito alla Cremonese.