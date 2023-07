Dominguez Milan: non solo un’alternativa! L’idea di Furlani. Il giocatore rientra nell’identikit dei rossoneri per il centrocampo

Per il centrocampo del Milan, in chiave mercato, in pole c’è ancora Yunus Musah. Lo statunitense dovrebbe essere l’ultimo rinforzo per la squadra di Pioli, ma la società potrebbe non pensarla più così.

Secondo quanto scrive Tuttosport, la sensazione è che si voglia cercare un centrocampista di impostazione e il profilo di Nico Dominguez del Bologna rispecchia la ricerca dei rossoneri. Il giocatore ha promesso al Bologna di non andare via a scadenza, ma un addio è possibile.