Calciomercato Milan, Tare stringe per Disasi: ore decisive, può arrivare a queste condizioni

Calciomercato Milan, Igli Tare è pronto a stringere per Axel Disasi del Chelsea: dialoghi avanzati tra i club. I dettagli

Il calciomercato del Milan si trasforma in un thriller. Mentre l’attenzione era tutta rivolta all’arrivo immediato di Mateta, il direttore sportivo Igli Tare ha lavorato nell’ombra per piazzare il colpo che blinderebbe definitivamente la difesa di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Milan, la mossa di Tare: Disasi in pole position

Come rivelato dall’esperto di mercato Matteo Moretto nell’ultimo video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nome di Axel Disasi è diventato il centro di gravità del mercato rossonero nelle ultime ore:

Il sorpasso al West Ham: Il difensore francese era a un passo dal trasferimento agli Hammers, che avevano praticamente chiuso il prestito con il Chelsea . Tuttavia, l’inserimento prepotente del Milan ha messo l’operazione in stand-by: gli agenti del giocatore hanno congelato l’accordo con gli inglesi non appena si è aperta la possibilità di sbarcare a San Siro.

Il difensore francese era a un passo dal trasferimento agli Hammers, che avevano praticamente chiuso il prestito con il . Tuttavia, l’inserimento prepotente del Milan ha messo l’operazione in stand-by: gli agenti del giocatore hanno congelato l’accordo con gli inglesi non appena si è aperta la possibilità di sbarcare a San Siro. Bloccato in attesa del via libera: Secondo Calciomercato.com, il Milan avrebbe già bloccato il giocatore , trovando un’intesa di massima per un prestito con diritto di riscatto . Si attende ora l’ultimo “sì” definitivo da Londra per far decollare il giocatore verso l’Italia.

Secondo Calciomercato.com, il Milan avrebbe già , trovando un’intesa di massima per un . Si attende ora l’ultimo “sì” definitivo da Londra per far decollare il giocatore verso l’Italia. L’uomo giusto per Allegri: Igli Tare ha individuato in Disasi (già proposto più volte in passato) l’occasione last-minute perfetta: un centrale fisico, d’esperienza internazionale e subito pronto a integrarsi nelle rotazioni difensive.

La strategia dell’ultimo respiro

Il Milan sta vivendo un 31 gennaio da protagonista assoluto. Dopo aver quasi centrato l’obiettivo Mateta e aver blindato Maignan, Tare vuole regalare ad Allegri quel “volano” difensivo necessario per la volata Scudetto. Disasi rappresenta l’opportunità più semplice e concreta in questo momento, superando nelle gerarchie le altre alternative come Giménez (troppo costoso) o Drăgușin (più complesso da strappare al Tottenham).