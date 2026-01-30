Calciomercato
Calciomercato Milan, Tare lo scarta! Proposto nelle ultime ore ma… La ricostruzione
Calciomercato Milan, Igli Tare non ha intenzione di approfondire la pista che porta a Disasi nonostante la proposta degli intermediari
Mentre la difesa di Massimiliano Allegri attende un rinforzo di spessore internazionale, il mercato dei “proposti” continua a ribollire. Nelle ultime ore, il nome di Axel Disasi è tornato a circolare orbita rossonera, ma la pista sembra essere già molto fredda. Secondo quanto riportato dal giornalista Alessandro Jacobone, non ci sono segnali di un’apertura concreta da parte del club di via Aldo Rossi.
Calciomercato Milan, il retroscena: un nome già bocciato
Non è la prima volta che il centrale francese del Chelsea incrocia la strada del Diavolo, ma l’esito della trattativa sembra destinato a ripetersi:
- Il terzo “No”: Jacobone sottolinea come Disasi sia stato «proposto già in altre due occasioni senza scaldare la dirigenza rossonera». Anche questo terzo tentativo non sembra destinato a produrre un effetto diverso.
- Strategia degli agenti: Più che una reale trattativa di mercato, l’accostamento al Milan appare come una «mossa dell’entourage per smuovere l’uscita del giocatore dal Chelsea». Gli agenti del classe ’98 starebbero usando il nome del Milan per attirare l’interesse di altri club o per forzare la mano ai Blues.
- Le priorità di Tare: Con il rinnovo di Maignan ormai in ghiaccio e il pressing su Mateta e la suggestione Sergio Ramos, il profilo di Disasi non viene considerato prioritario, né per costi né per caratteristiche tecniche, rispetto ai piani di Igli Tare.
Difesa: si cerca un leader, non un esubero
La linea di Allegri è chiara: servono giocatori pronti a fare la differenza subito per la volata Scudetto o giovani di prospettiva assoluta per il 2026/2027. Disasi, che sta trovando poco spazio a Londra, non sembra rientrare in nessuna delle due categorie “calde”. Il Milan resta spettatore interessato della Premier League, ma preferisce monitorare profili come Aké o sognare l’usato garantito di Ramos piuttosto che puntare su un giocatore già scartato in passato.