Calciomercato Milan, quale futuro per Dia? L’agente fa il punto

Calciomercato Milan, per l’attacco piace Boulaye Dia: l’agente Frederic Guerra fa chiarezza sul futuro del centravanti

Ospite a Radio CrC, Frederic Guerra, agente di Dia, obietto del calciomercato Milan, ha dichiarato:

«Dia può ricoprire diversi ruoli, solo il portiere non può fare! Sarà una bella sfida la prossima col Napoli, un derby, ma per Boulaye la cosa importante è giocare, soprattutto contro squadre forti come il Napoli. Non sarà facile, ma darà il massimo. Il suo futuro? Non possiamo ancora dirlo perché non lo sappiamo. La Salernitana ha la possibilità di riscattarlo, ma non mi hanno ancora fatto sapere che intenzione hanno. Ora sono a Torino, sto venendo a Napoli per vedere la partita e chissà, magari dopo la gara parlerò con la Salernitana. So che vorrebbero riscattarlo a salvezza raggiunta, ma comunque sono a Napoli, parlerò con De Sanctis. Boulaye ha fatto bene quest’anno, tecnicamente è forte, perde pochissimi palloni e riesce ad essere molto concentrato in tutta la durata del match».