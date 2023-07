Dia Milan: la Fiorentina prepara l’affondo! La strategia dei viola. Si attende la scadenza della clausola rescissoria per il piano

Tra i nomi di mercato del Milan in chiave attacco c’è anche quello di Boulaye Dia della Salernitana. Il giocatore non è mai stato la priorità del mercato rossonero, ma il Milan ha sempre avuto gli occhi su di lui.

Come riportato dal Corriere dello Sport, non c’è solo il Milan sul giocatore, ma anche la Fiorentina. La clausola rescissoria da 25 milioni scadrà tra quattro giorni: all’inizio della prossima settimana i viola potrebbero fare un ennesimo per arrivare a un accordo con la Salernitana.