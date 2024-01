Retroscena Popovic Milan: dall’accordo mancato con i rossoneri al Napoli. TUTTI i dettagli sul suo futuro e non solo

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Matija Popovic è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del Napoli. Ecco di seguito alcuni retroscena sull’attaccante diventato, negli ultimi gioni, uomo mercato.

Ismet Dizdarevic e Marcelo Simonian, agenti del serbo, sono in Italia da una decina di giorni con il chiaro intento di delineare il futuro del ragazzo che ora sarà a tinte azzurre. E pensare che il Milan aveva fatto tutto per portarlo in rossonero. O quasi tutto. Le commissioni chieste dall’entourage sono state considerate non in linea con i principi del club. Anche la Juve aveva sondato il terreno con tanto di incontro a Torino tra Giuntoli e i rappresentanti. Ora il Napoli ha ormai definito il suo acquisto, si attende solo il programma relativo alle visite mediche.