Calciomercato Milan, Moncada batte il primo colpo: ai dettagli per Popovic. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, il club rossonero ha di fatto chiuso il primo colpo per gennaio: ai dettagli l’arrivo di Popovic. Le ultime

Come riporta Tuttosport, il calciomercato Milan ha di fatto battuto il primo colpo della sessione di gennaio.

Il club rossonero è ai dettagli per l’arrivo di Popovic, stellina 17enne del Partizan Belgrado in scadenza di contratto il prossimo 31 dicembre. Per chiudere l’operazione manca solo l’ultimo sì del papà.