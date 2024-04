Calciomercato Milan, il derby si infuoca anche sul mercato: DUE top contesi con l’Inter NOVITÀ

Calciomercato Milan, il derby si infuoca anche sul mercato: DUE top contesi con l’Inter. La NOVITÀ legata ai rossoneri

Sarà una sessione di calciomercato estiva sicuramente bollente: il calciomercato Milan contenderà alcuni obiettivi con l’Inter in un derby che si estenderà anche fuori dal campo.

Sono due i nomi in cima alla lista dei nerazzurri: quelli di Albert Gudmundsson del Genoa e di Joshua Zirkzee del Bologna. Due nomi che piacciono tanto anche all’estero: per l’attaccante tedesco i rossoneri sono in vantaggio.