Calciomercato Milan, deciso il futuro di Pobega: i dettagli

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero deciso di non cedere Tommaso Pobega al Torino: la dirigenza lo considera un punto fermo

Importanti novità sul futuro di Tommaso Pobega. Come riportato da calciomercato.com e in particolare da Daniele Longo, il Milan avrebbe deciso di non cedere il centrocampista al Torino durante il mercato di gennaio ne di inserirlo in una eventuale trattiva per arrivare a Bremer.

Maldini e Massara, con l’avallo di Pioli, lo considerano infatti un perno futuro della rosa rossonera tanto che il centrocampista ha grosse chance di far parte della rosa del Diavolo nella stagione 2022-2023.