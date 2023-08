Calciomercato Milan: deciso il futuro di Krunic

In queste ore il Lione avrebbe fatto una ricca offerta al Milan per Krunic. Il club ha deciso il futuro del proprio centrocampista sul calciomercato

Come riportato da Daniele Longo, l’allenatore rossonero Stefano Pioli, non è convinto di cedere il classe ‘93, ritenendolo tra gli intoccabili della sua rosa, complice la sua estrema duttilità tattica. L’intenzione, dunque, sia dell’allenatore che della società, è quella di trattenere il bosniaco e resistere a questo nuovo assalto, come anche ampiamente dichiarato dopo la vittoria contro il Torino, match d’esordio a San Siro in questo inizio di campionato di Serie A.