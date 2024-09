Calciomercato Milan, De Paola ASSICURA: «QUESTO giocatore mancava ASSOLUTAMENTE ai rossoneri»

Calciomercato Milan, Paolo De Paola, noto giornalista, ha elogiato l’acquisto di Fofana: le sue dichiarazioni sul centrocampista

Intervenuto a TMW Radio, Paolo De Paola ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Bisogna aspettare ancora un po’, non vorrei che queste prestazioni positive in campionato come i dieci minuti che hanno permesso di vincere con il Lecce nascondano il difetto principale del Milan. Questo narcisismo che spesso si è visto e ha portato a soffrire in fase difensiva, anche se Fofana è quel mediano che serviva per dare equilibrio. Bisogna stare attenti però perché non si devono commettere quegli errori commessi nel passato. Poi c’è Leao, sicuramente è un giocatore che va aspettato, ma ha qualità sprecate. Con quei mezzi fisici e quel talento che gli ha dato madre natura potrebbe fare molto di più di quello che sta facendo. Le critiche spronano a migliorarsi, non si critica perché uno si sveglia la mattina e vuole criticare giocatori come Theo e Leao. Se non sono emerse le loro qualità in campo arrivano le critiche».