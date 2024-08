Emerson Royal Milan: ecco quando FIRMA il difensore brasiliano con i rossoneri! Spunta la DATA delle visite mediche e non solo. I dettagli

Milan e Tottenham hanno trovato l’accordo per il trasferimento di Emerson Royal, che presto diventerà un nuovo giocatore rossonero.

Come riferito da Matteo Moretto su X, il terzino brasiliano firmerà come nuovo giocatore rossonero nella giornata di lunedì, subito dopo aver svolto le visite mediche. Per lui è pronto un contratto di 4 anni + 1 opzionale.