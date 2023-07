Danjuma Milan: sprint finale del club per l’olandese! Le ultime. Continuano i contatti con il Villarreal, a breve la svolta

Nel doppio colpo del Milan c’è Arnaut Danjuma, attaccante che piace ai rossoneri per la sua duttilità in campo: ha ricoperti tutti i ruoli del reparto offensivo, dalla punta centrale all’esterno. I rossoneri provano lo sprint finale per l’olandese.

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il giocatore arriverebbe in prestito per 2-3 milioni. La stessa formula che lo portò in Premier League, direzione Tottenham. La stessa Premier League che fa da concorrente al Milan. L’Everton ci prova, ma i rossoneri sono fiduciosi: sono continui e costanti i contatti con il Villarreal, anche per tenere d’occhio Chukwueze. L’obiettivo di Furlani, come per Musah, è quello di avere l’olandese a disposizione per la tournée: ci riuscirà?