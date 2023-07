Danjuma Milan: i rossoneri entrano in corsa, due le concorrenti!

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Milan è entrato nella corsa per Danjuma. Una sfida, dunque, lanciata ad altri due club che seguono il giocatore: Feyenoord ed Everton.

AC Milan have entered the race for Danjuma. He’s in the list while Feyenoord and Everton are also in discussion with the player. 🔴🇳🇱



Understand has met with Sean Dyche and Arne Slot whilst Milan speaks with his agents.



Big days for Danjuma, decision expected soon. pic.twitter.com/PBWivmTTFa