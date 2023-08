Calciomercato Milan: corsa contro il tempo per Taremi. Il piano di Furlani e Moncada per l’attaccante del Porto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, per il calciomercato Milan è ormai una corsa contro il tempo nell’affare Taremi visto i numerosi aspetti burocratici da sistemare. Sono dunque ore frenetiche, con il Monza alla finestra per quanto riguarda Lorenzo Colombo, in uscita nel caso in cui i rossoneri otterrebbero la fumata bianca per l’attaccante iraniano del Porto.

Dopo l’accelerata della giornata di martedì, il Milan è ormai pronto a chiudere il colpo Mehdi Taremi. Il Porto ha accettato i 15 milioni offerti dai rossoneri (con pagamenti in tempi più brevi), ma non c’è ancora il semaforo verde per concludere l’operazione. Per il Milan è una corsa contro il tempo, in quanto poi dovrà partire la macchina burocratica per formalizzare l’accordo. Appena arriverà il via libera del club portoghese, l’attaccante potrà partire alla volta dell’Italia per visite mediche e firma.