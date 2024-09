Calciomercato Milan, CONFERME su Ricci! Obiettivo CALDO, pronto un nuovo ASSALTO?

Calciomercato Milan, conferme su Ricci: Moncada pazzo del centrocampista del Torino, nuovo assalto pronto a gennaio?

Il calciomercato Milan, nel corso dell’ultima sessione estiva, avrebbe potuto pescare anche dal campionato italiano per quanto riguarda il reparto di centrocampo, rafforzato poi dall’arrivo dal Monaco di Fofana.

Come ricostruito da TMW, in Italia il nome di Ricci sarebbe potuto diventare buono per il Milan – dove ha in Moncada un suo grande estimatore – nel caso in cui l’assalto al primo e antico obiettivo estivo Fofana non fosse andato in porto. Nuovo tentativo a gennaio?