Calciomercato Milan, concorrenza di un club tedesco per Emerson

Calciomercato Milan, il Bayern Monaco si inserisce nella corsa ad Emerson Royal, vero e proprio pallino di Maldini e Massara

Calciomercato Milan, come riportato da Sky Sport Germania, ci sarebbe una concorrente in più per il Milan nella corsa ad Emerson Royal, terzino destro del Barcellona ma in prestito al Betis Siviglia.

BAYERN MOLTO INTERESSATO – La squadra in questione è il Bayern Monaco, con i campioni di Germania che lo vorrebbero come rinforzo delle corsie esterne per la prossima stagione. Al Milan piace molto e probabilmente in estate Maldini tornerà alla carica in caso di mancata permanenza di Dalot.