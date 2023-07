Colombo Milan: futuro in bilico, una club di Serie A è interessato

Colombo Milan: futuro in bilico, ecco quando deciderà Pioli. Il giocatore non è ancora sul mercato, ma c’è una prova per lui da superare

Per quanto riguarda il mercato rossonero in uscita, non tutte le decisioni sono state prese. Il Milan e soprattutto Stefano Pioli non ha ancora deciso il futuro di Lorenzo Colombo, reduce da una stagione di alti e bassi al Lecce.

Secondo quanto riporta Tuttosport, l’idea del tecnico rossonero è quella di usare il giovane italiano come terza punta, da affiancare a Giroud e a colui che arriverà dal mercato. La tournée americana sarà il banco di prova per Colombo per convincere Pioli. Nel caso in cui non avvenisse, per lui ci sarebbe un altro anno in prestito: la Salernitana è interessata.