Chukwueze Milan: rossoneri attendono, ecco la nuova strategia. La cifra chiesta dal Villarreal è alta, per questo motivo si aspetta questo

Il Milan non si ferma sul mercato e insiste per Samuel Chukwueze, esterno destro d’attacco del Villarreal. Il giocatore ha aperto a una cessione, in direzione Milano, ma manca l’accordo tra i club.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul suo canale Youtube, il Villareal chiede una cifra leggermente superiore ai 35mln. La strategia del Milan è quella di aspettare agosto e attendere un’eventuale opzione al ribasso del club spagnolo.