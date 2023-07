Chukwueze Milan: ecco cosa frena i rossoneri dall’affondo! Furlani e Moncada valutano i costi che riguardano l’esterno del Villarreal

Situazione di stallo anche nella trattativa che portere Samuel Chukwueze al Milan. Con Messias vicino al Torino, i rossoneri sono a caccia di un nuovo esterno destro d’attacco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Villarreal non si schioda dalla richiesta di 35 milioni. I rossoneri ad ora non rilanciano, considerando troppo alti i costi dell’operazione, e attendono: non mancano le alternative sul mercato per quel ruolo.