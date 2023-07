Chukwueze Milan: il suo destino legato a questa scelta! Lo scenario. La decisione di Furlani cambierà le sorti del reparto offensivo

I contatti tra Milan e Villarreal proseguono e non solo per Danjuma. Samuel Chukwueze, esterno nigeriano, è ancora un obiettivo dei rossoneri. Il problema, però, rimane lo stesso: un solo slot extracomunitario e Taremi a contenderglielo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la priorità del Milan è Taremi. Se l’attaccante del Porto non arrivasse per una questione di tempi tropplo lunghi, i rossoneri accelerebbero per Chukwueze. In questo caso, sarebbe Danjuma la punta da affiancare a Giroud.