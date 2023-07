Chukwueze Milan: è fatta per l’esterno! Pioli sorride, ecco perché

Chukwueze Milan: fatta per l’attaccante, ecco come cambia la squadra. Il settimo acquisto di Furlani darà sprint ai rossoneri

Il Milan chiude il suo settimo colpo. È fatta per Samuel Chukwueze, esterno destro d’attacco del Villarreal. Trattativa lunga con il club spagnolo, ma che vede un lieto fine per la squadra rossonera: 20 milioni più 8 di bonus per il giocatore, che arriverà martedì sera per svolgere le visite mediche il giorno dopo.

Il Milan, così, risolve uno dei problemi della formazione di Pioli. Chukwueze, infatti, porta velocità, tecnica e gol. L’unico dubbio è se Chukwueze riuscirà a raggiungere i suoi nuovi compagni negli Stati Uniti, per iniziare subito ad integrarsi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.