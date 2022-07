Calciomercato Milan: Chukwuemeka piace quanto Renato Sanches. Ultime sull’interesse per il baby dell’Aston Villa

Come spiega La Gazzetta dello Sport Carney Chukwuemeka ad oggi è un alternativa valida a Renato Sanches. Il Milan non lo considera né un ripiego né un piano B, ma un potenziale rossonero con cui colmare il vuoto lasciato da Kessie.

Come per il portoghese del Lilla, la spesa per arrivare a Chukwuemeka si aggira sui 15 milioni: l’Aston Villa vorrebbe incassarne 20, ma il suo gioiellino tra un anno andrà in scadenza di contratto e non c’è troppo margine per fare gli schizzinosi. Per lui c’è la concorrenza di PSG, Barcellona e svariati club di Premier League. La destinazione rossonera è gradita al giocatore.