Calciomercato Milan, i rossoneri pensano alla cessione di Pobega: CONTATTI avviati con questa squadra! Le NOVITÀ sul futuro del centrocampista in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan è al lavoro con le cessioni e la Fiorentina, che si sta muovendo per cercare di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione, avrebbe trovato interesse in un calciatore rossonero.

Il club viola, infatti, ha avviato i contratti con il Milan per Tommaso Pobega. Il centrocampista classe 1999 non è riuscito a trovare molto spazio nell’ultima stagione ed è alla ricerca di una nuova avventura. Sono solo 15 infatti le presenze tra Serie A e Champions League.