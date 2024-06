Inzaghi riparte dalla Serie B: nuova avventura in panchina per l’ex Milan. TUTTI i dettagli e cosa manca per l’annuncio UFFICIALE

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Pisa ha scelto il suo allenatore dopo la separazione da Alberto Aquilani: ovvero Filippo Inzaghi.

L’accordo tra le parti è stato trovato e manca solo l’annuncio ufficiale. Decisivo è stato un incontro di qualche giorno fa tra l’ex Milan e Alex Knaster, il proprietario americano del Pisa, che vede in Inzaghi l’uomo giusto per portare il club toscano in Serie A.