Calciomercato Milan: Ziyech regalo per gli ottavi di Champions?

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Il marocchino potrebbe essere un regalo per gli ottavi di Champions

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Ziyech. Il marocchino potrebbe essere un regalo per gli ottavi di Champions.

Come riportato da Calciomercato.com dopo la qualificazione è in arrivo un tesoretto che potrebbe essere reinvestito sul mercato. Negli ultimi giorni il marocchino si sarebbe offerto anche ai rossoneri in vista della sessione invernale di calciomercato.