Calciomercato Milan, nessuno è al sicuro: da Theo a Maignan, chi può partire in estate

Calciomercato Milan, nessuno è al sicuro: da Theo Hernandez e Maignan fino a Leao, chi può partire in estate

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul calciomercato Milan concentrandosi in particolare sulle possibili uscite: nessuno è incedibile per il club, nemmeno i big.

In particolare il Bayern Monaco sta preparando l’assalto sia a Theo Hernandez che a Maignan, mentre per Leao resta vivissima la pista che porta al Paris Saint-Germain (sempre a caccia di un sostituto di Mbappé). Alle giuste condizioni tutti possono lasciare il Milan in estate.