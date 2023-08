Calciomercato Milan: in 9 con le valigie in mano. Chi sono i prossimi a lasciare il club rossonero prima della fine dell’estate

Prima di consegnare a Stefano Pioli dei nuovi colpi, il calciomercato Milan deve necessariamente sforbiciare la sua lunga rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sono 9 gli esuberi pronti a lasciare il club rossonero.

Vasquez è già a Sheffield per giocare in prestito per un anno al Wedsneday (manca il permesso di soggiorno per l’ufficialità), De Ketelaere è sempre più vicino all’Atalanta, poi toccherà agli altri. Adli (Salernitana?), Messias (Torino o Besiktas), Origi (Inghilterra o Arabia), Caldara, Lazetic, Ballo-Touré, in bilico anche Saelemaekers.