Calciomercato Milan, Ballo-Toure vicinissimo al trasferimento al Nizza: ecco la richiesta dei rossoneri per il terzino

Come riferito dal Corriere della Sera, Ballo-Toure è uno dei nomi in uscita del calciomercato Milan tanto che l’ex Monaco non partirà per gli USA.

Su di lui c’è forte il Nizza: Furlani chiede 4 milioni di euro per lasciarlo partire.