Calciomercato Milan: piace un centrocampista del Chelsea

Il Milan prepara un grande colpo di calciomercato per la prossima estate. I rossoneri sono sempre alla ricerca di buone opportunità per rinforzare la rosa.

L’ultima idea di Maldini e Massara è Ruben Loftus-Cheek, classe ’97 del Chelsea. Il centrocampista inglese è in scadenza di contratto nel 2024 e non sembrano esserci segnali di negoziazione per un rinnovo con i Blues. In stagione per lui 28 presenze tra tutte le competizioni.