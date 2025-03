Calciomercato Milan, Ceccarini svela: «Questo il punto sul futuro di Leao, Maignan e Theo Hernandez. E sul DS...»

Calciomercato Milan, Ceccarini, noto giornalista, ha fatto il punto della situazione in casa rossonera: le sue dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, il giornalista Ceccarini ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Se l’Inter è in movimento lo stesso vale anche per il Milan, per il quale sono in programma tanti cambiamenti. In primis a livello societario dove dovranno essere chiariti tutti i ruoli e dove il primo elemento fondamentale sarà trovare la sintonia giusta interna. Il viaggio di Furlani in America per fare il punto della situazione con Cardinale va proprio in questa direzione. È evidente che ci siano anche idee diverse, per questo serve una linea comune. La certezza è che arriverà un nuovo direttore sportivo. Tare e Paratici sono i due profili che hanno più chances, ma potrebbe spuntare anche un nome a sorpresa. Solo quando tutti i tasselli saranno al loro posto si procederà in maniera concreta. Moncada nel nuovo scenario dovrebbe tornare a ricoprire il suo ruolo di capo scouting. Poi sarà la volta della scelta del nuovo allenatore. E poi si lavorerà sulla squadra. I punti nodali riguardano il futuro di Leao, Theo Hernandez e Maignan. Per quanto riguarda il portoghese l’idea sarebbe quella di puntare ancora su di lui ma non si può escludere nulla. Il talento è indiscutibile ma per sfruttarlo fino in fondo serve che Leao trovi continuità. Il Milan si aspetta un segnale in questa parte finale della stagione. Resta sempre il fatto che se dovessero arrivare clamorose offerte verrebbero inevitabilmente valutate. Per ora si registra solo un interesse dell’All-Nassr. La storia con Theo è ormai arrivata ai titoli di coda. L’esterno francese ha poi solo un anno di contratto. Il discorso sul rinnovo si è bloccato e la virata su De Cuyper è un ulteriore segnale. Situazione in divenire invece per Maignan. L’accordo fino al 2029 è stato in linea di massima trovato ma nonostante questo la sensazione è che non si possa escludere anche una partenza. Un portiere che piace molto è Chevalier del Lille. L’opzione straniera non è l’unica visto che il club rossonero guarda anche alla serie A. Carnesecchi è nella lista delle preferenze ma il problema vero è il costo. Un’altra idea è Caprile, che a gennaio è stato ceduto al Cagliari con la formula del prestito con diritto di riscatto a 8 milioni di euro».