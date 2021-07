Calciomercato Milan, c’è la fila per Hauge: la valutazione dei rossoneri

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sia Wolfsburg che Eintracht Francoforte avrebbero espresso grande interesse per Jens Petter Hauge

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, sia Wolfsburg che Eintracht Francoforte avrebbero espresso grande interesse per Jens Petter Hauge. Entrambi i club tedeschi sarebbero pronti a proporre al Milan un affare da 10 milioni di euro.

Come riportato dalla rosea tuttavia il Diavolo non vorrebbe scendere sotto i 15 milioni per il cartellino dell’attaccante norvegese arrivato l’estate scorsa dal Bodo Glimt.