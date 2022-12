Calciomercato Milan: Real Madrid colpito da Brahim Diaz

Brahim Diaz è seguito con particolare attenzione dal Real Madrid, club formalmente proprietario del suo cartellino

Secondo quanto riportato da AS i dirigenti Blancos starebbero valutando molto positivamente la sua crescita in questi tre anni in rossonero. Per questo un ritorno, per restare, a Madrid in estate è una delle possibilità