Milan-Brahim Diaz, lo spagnolo sogna il ritorno? Le ultime

Milan-Brahim Diaz, il trequartista del Real Madrid sogna il grande ritorno in rossonero: l’indiscrezione dalla Spagna

Clamorosa indiscrezione dalla Spagna per quanto riguarda il calciomercato Milan. Come riportato da ElNacional.cat. infatti, Brahim Diaz, trequartista del Real Madrid, sognerebbe il ritorno in rossonero.

Il ragazzo sarebbe scontento del minutaggio ottenuto finora e nonostante l’interesse dell’Aston Villa vuole a tutti i costi il Diavolo.