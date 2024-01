Calciomercato Milan, a San Siro arriva Zirkzee: Furlani accelera e punta su due fattori. ULTIMISSIME

Calciomercato Milan, domani a San Siro arriva Zirkzee: Furlani conta sua importanti fattori per convincere il Bologna

Come riferito da Tuttosport, Joshua Zirkzee, obiettivo primario del calciomercato Milan per la prossima estate, giocherà a San Siro con il suo Bologna in quella che potrebbe essere la sua futura casa.

Il club rossonero è in pole: Furlani, per abbattere la clausola rescissoria da 40 milioni di euro, è pronto ad inserire il cartellino di Saelemaekers, valutato 12, più un assegno da 28-30 milioni. Il Diavolo è pronto ad incontrare il suo futuro.