Calciomercato Milan: niente Adana, Bakayoko resta

Bakayoko resterà al Milan fino a fine stagione. E’ infatti sfumato il suo passaggio al ‘Adana Demirspor, il motivo:

secondo quanto riportato da TMW l’operazione doveva esser messa in piedi col mercato inglese ancora aperto, visto che il centrocampista è di proprietà dei blues: le parti non sono però riuscite in tempo a definire l’affare e allora per Bakayoko proseguirà l’avventura rossonera fino al termine della stagione.