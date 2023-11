Milan-Miranda, pronto l'assalto dei rossoneri: la richiesta spaventa, ma...

Milan-Miranda, pista sempre più calda: accordo per giugno a zero, pronta l’offerta per gennaio. Anche se la richiesta spaventa

Juan Miranda resta un obiettivo caldissimo del calciomercato Milan. Il terzino sinistro del Betis Siviglia, classe 2000 e in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, ha di fatto una bozza di accordo per trasferirsi da svincolato a luglio a Milanello.

Tuttavia, per dare a Pioli un’alternativa di spessore a Theo Hernandez, Moncada e Furlani stanno preparando il blitz già per gennaio. La richiesta di 10 milioni di euro del Betis, dettata dalla ferma volontà del club spagnolo di estendere l’accordo attualmente in essere, spaventa ma il Diavolo confida nella rottura definitiva tra le parti. Miranda vede sempre più rossonero.