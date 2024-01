Calciomercato Milan, arriva il no di Cairo a Colombo! La situazione per Buongiorno: la trattativa con il Torino si complica

Tutte le attenzioni del calciomercato Milan sono rivolte all’operazione Alessandro Buongiorno col Torino. Il club granata continua a fare muro per la cessione del proprio difensore, mentre i rossoneri avevano messo sul piatto anche Lorenzo Colombo, attualmente in prestito al Monza.

Come riferito da Calciomercato.com, sarebbe arrivato il no di Urbano Cairo in persona all’attaccante classe 2002. Il giovane centravanti non è un profilo attualmente gradito dal club granata: la trattativa per il centrale azzurro, dunque, si fa sempre più complicata.