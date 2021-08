Calciomercato Milan: per Conti è derby tra due squadre di Serie A

Calciomercato Milan: due rivali di Serie A si sfidano per il cartellino di Conti, in uscita dai rossoneri. Le ultime sulla situazione

Come riportato da Tuttosport, sul calciomercato il Milan è al lavoro per la cessione di Andrea Conti, giocatore giunto all’ultimo anno di contratto con i rossoneri. Sull’ex Atalanta da registrare gli interessi di Genoa e Sampdoria, pronte a sfidarsi in un vero e proprio derby di mercato.

Gli ostacoli principali, però, sono la volontà dei rossoneri di non fare minusvalenza e la necessità di cedere l’esterno solamente a titolo definitivo.