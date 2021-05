Calciomercato Milan: anche Ilicic e Mkhitaryan tra le opzioni per la trequarti

Calciomercato Milan, per la trequarti prendono quota i nomi di Ilicic e Mkhitaryan: ecco le ultime sulle trattative

Secondo quanto riportato da Tuttosport, non ci sarebbe solo Rodrigo De Paul tra le possibili opzioni per la trequarti del Milan della prossima stagione. Tra i nomi che circolano a Casa Milan ci sarebbero anche quelli di Josip Ilicic e Mkhitaryan.

Per l’atalantino l’idea di vestire per la prima e probabilmente ultima volta i panni di un’acclarata big è tanta, per il fantasista armeno, in scadenza di contratto a giungo, invece a fare la differenza potrebbe essere il prossimo arrivo di Mourinho sulla panchina della Roma visto che i due hanno avuto numerosi dissidi ai tempi del Manchester United. Restano tuttavia ancora aperte i discorsi per la conferma di Hakan Calhanoglu e Brahim Diaz in rossonero, Maldini tuttavia comincia a guardarsi intorno.