De Paul Milan, c’è l’offerta: soldi più il cartellino di un giovane talento

De Paul Milan, i rossoneri preparano l’offerta da porre sul tavolo dell’Udinese: soldi più una giovane contropartita tecnica

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan starebbe lavorando all’offerta da presentare all’Udinese per Rodrigo De Paul. Il fantasista argentino è considerato l’uomo giusto per sostituire Hakan Calhanoglu, sempre più attratto dall’offerta qatariota, sulla trequarti rossonera della prossima stagione.

Maldini e Massara per arrivare da De Paul, valutato 40 milioni dai friulani, avrebbero in mente di offrire soldi più il cartellino di Jens Petter Hauge come contropartita tecnica, scrive la Gazzetta dello Sport.