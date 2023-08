Calciomercato Milan: confessione di Amrabat. Svolta per il suo futuro, cosa ha detto il centrocampista della Fiorentina

Come riferito dall’ANSA, Sofyan Amrabat ha parlato dopo l’amichevole disputata dalla Fiorentina contro il Grosseto, facendo un importante annuncio sul suo futuro. «Se vado via non lo so, forse potrei rimanere» ha dichiarato il marocchino.

Amrabat è stato accostato anche al calciomercato Milan, ma le voci più insistenti lo portavano al Manchester United.